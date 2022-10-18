Их тела нашли при разборе строительных конструкций
В ночь на 18 октября три человека погибли на пожаре в посёлке Жигалово Иркутской области.
Пожар в частном деревянном доме произошёл в 12-м часу ночи, о нём сообщили очевидцы. При разборе строительных конструкций в доме были обнаружены трое погибших – 58-летняя женщина и двое мужчин, 62 и 36 лет.
По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
- В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, в составе которой эксперты испытательной пожарной лаборатории. Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области пожар унёс жизни трёх человек
Происшествия, Фото:
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