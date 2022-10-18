В Иркутской области пожар унёс жизни трёх человек

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Их тела нашли при разборе строительных конструкций



В ночь на 18 октября три человека погибли на пожаре в посёлке Жигалово Иркутской области.



Пожар в частном деревянном доме произошёл в 12-м часу ночи, о нём сообщили очевидцы. При разборе строительных конструкций в доме были обнаружены трое погибших – 58-летняя женщина и двое мужчин, 62 и 36 лет.



По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.



- В настоящее время на месте происшествия работает оперативная группа, в составе которой эксперты испытательной пожарной лаборатории. Специалистам предстоит установить обстоятельства случившегося, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



