В Бурятии двое коллег стали жертвами мошенников

Мужчины надеялись получить бонусы за пользование банковскими картами



17 октября в отделение МВД России по Еравнинскому району Бурятии поступили заявления от двух коллег о фактах мошенничества. У мужчин, трудящихся на производственном предприятии, вытянули более 100 тысяч рублей под предлогом начисления накопительных бонусов за пользование банковскими картами.



12 октября мошенник позвонил 33-летнему мужчину, представившись сотрудником банка. Собеседник сообщил, что у клиента якобы имеется возможность получить бонусы в размере восьми тысяч рублей. Для того, чтобы зачислить их на счёт, он попросил сообщить ему номер банковской карты, а затем информацию из пришедших смс-сообщений.



Когда мужчина предоставил необходимую информацию, мошенники похитили с его счёта всю зарплату в размере 52 тысячи рублей.



Такая же ситуация произошла и с его коллегой. У него мошенники сперва похитили 3,5 тысячи рублей. Однако на этом мошеннические действия не закончились. Под предлогом возвращения денег, списание которых мужчина заметил, злоумышленники вынудили дать паспортные данные его и его жены. После того, как жертва выполнил требуемые действия, мошенники попали в его личный банковский кабинет, откуда оформили возврат на 50 тысяч рублей, ранее переведённых жене, и отправили их на свои счета.



Кстати, звонившие обращались к потерпевшим по имени и отчеству, что помогло им внедриться в доверие.



- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полиция призывает жителей республики соблюдать простые правила при обращении с банковскими картами: не сообщать защитный код карты, пин-код, срок ее действия, персональные данные владельца, а также приходящие в смс коды третьим лицам. Помнить, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону реквизитов карте. В случае сомнений относительно звонка сотрудника банка нужно прекращать разговор и самостоятельно перезванивать на горячую линию.



