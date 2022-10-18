В Бурятии двое коллег стали жертвами мошенников

Мужчины надеялись получить бонусы за пользование банковскими картами
17 октября в отделение МВД России по Еравнинскому району Бурятии поступили заявления от двух коллег о фактах мошенничества. У мужчин, трудящихся на производственном предприятии, вытянули более 100 тысяч рублей под предлогом начисления накопительных бонусов за пользование банковскими картами.
12 октября мошенник позвонил 33-летнему мужчину, представившись сотрудником банка. Собеседник сообщил, что у клиента якобы имеется возможность получить бонусы в размере восьми тысяч рублей. Для того, чтобы зачислить их на счёт, он попросил сообщить ему номер банковской карты, а затем информацию из пришедших смс-сообщений.
Когда мужчина предоставил необходимую информацию, мошенники похитили с его счёта всю зарплату в размере 52 тысячи рублей.
Такая же ситуация произошла и с его коллегой. У него мошенники сперва похитили 3,5 тысячи рублей. Однако на этом мошеннические действия не закончились. Под предлогом возвращения денег, списание которых мужчина заметил, злоумышленники вынудили дать паспортные данные его и его жены. После того, как жертва выполнил требуемые действия, мошенники попали в его личный банковский кабинет, откуда оформили возврат на 50 тысяч рублей, ранее переведённых жене, и отправили их на свои счета.
Кстати, звонившие обращались к потерпевшим по имени и отчеству, что помогло им внедриться в доверие.
- В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полиция призывает жителей республики соблюдать простые правила при обращении с банковскими картами: не сообщать защитный код карты, пин-код, срок ее действия, персональные данные владельца, а также приходящие в смс коды третьим лицам. Помнить, что сотрудники банков никогда не запрашивают по телефону реквизитов карте. В случае сомнений относительно звонка сотрудника банка нужно прекращать разговор и самостоятельно перезванивать на горячую линию.
В Бурятии двое коллег стали жертвами мошенников
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их тела нашли при разборе строительных конструкций
Мужчины надеялись получить бонусы за пользование банковскими картами
Мужчина врезался в автомобили и скрылся
Подозреваемый ограбил два магазина за три часа
Возбуждено уголовное дело
В автоаварии два человека погибли, семь пострадали
Его поймали в местности Посольское
Ребёнка доставили в больницу
Трагедия произошла в «Солнечной башне»
Тигр Ермак отходит от пережитого стресса
Гаджет изъяли во время осмотра
Инцидент произошёл на автовокзале
Автоавария произошла на федеральной трассе
Погибшему было 72 года
По данным следствия, ущерб бюджету превысил 13 млн рублей