В Бурятии неадекватный водитель следил за девушками и таранил машины







Дальнейшие события попали в объектив мобильного телефона одной из девушек, которая, отойдя на расстояние, записывала видеосообщение в мессенджере. После удара по автомобилю росгвардейцев нетрезвый водитель развернулся и попытался скрыться, ударив ещё несколько автомобилей на парковке.



После он выехал с парковки и скрылся.



Сейчас ведётся розыск подозреваемого.



- Поступило сообщение о том, что к двум девушкам пристаёт молодой человек. Сотрудники Росгвардии выехали на место. По их прибытию подозреваемый сидел в машине и не выходил. При попытке задержания он запустил двигатель и скрылся с места происшествия. Во время преследования водитель скрылся за пределы населённого пункта. Ориентировку и госномер передали сотрудникам ДПС, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» уточнили, что водитель был за рулём «Тойоты Корона». Полицейские уже установили личность подозреваемого.



- 15 октября в полицию поступило сообщение о том, что около 20.00 на парковке торгового центра в селе Кабанск водитель автомобиля «Тойота Корона» при движении задним ходом совершил наезд на стоящую автомашину «Хонда HR-V», после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП иномарке причинены механические повреждения. Полицейскими личность мужчины, находившегося за рулём транспортного средства в момент совершения ДТП, установлена. Ведётся его розыск, - уточнили в министерстве внутренних дел.



При наличии какой-либо информации полиция просит сообщить её по телефону: 102 (112).





15 октября около 20 часов в селе Кабанск в Бурятии произошёл инцидент с неадекватным водителем. Видео опубликовали в местном паблике «Подслушано Селенгинск».Неподалёку от магазина нетрезвый по внешнему виду мужчина, находящийся за рулём автомобиля, начал приставать к двум девушкам. Однако девушки такого внимания не оценили и на всякий случай позвонили в полицию.На место прибыли сотрудники Росгвардии. Один из них подошёл к автомобилю, фиксируя происходящее на видео для протокола. Выяснилось, что мужчину зовут Виктор, однако конструктивного диалога не вышло. На просьбу предъявить документы мужчина поинтересовался, на каком основании он должен это сделать, после чего вовсе поднял стекло автомобиля.Сотрудник Росгвардии, подошедший к мужчине, обратился к своему коллеге с просьбой дать рацию. В этот момент водитель внезапно начал движение задним ходом, врезавшись в один из стоящих автомобилей.