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В Улан-Удэ разыскивают грабителя

В Улан-Удэ разыскивают грабителя
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД по Бурятии
Подозреваемый ограбил два магазина за три часа

Полиция Улан-Удэ разыскивает подозреваемого в грабежах. Оба преступления были совершены в один день, 8 октября, сообщает МВД по Бурятии.

Так, молодой человек около 11:40 зашёл в магазин на улице Солнечная, где стащил алкоголь и продукты. Дождавшись, когда продавец направится за очередным нужным ему товаром, он, не заплатив, с пакетом спешно скрылся.

Аналогичным образом подозреваемый спустя три часа ограбил торговую точку на бульваре Карла Маркса. Там он прихватил, помимо спиртного и продуктов, ещё и сигареты.

Общий ущерб составил около трёх тысяч рублей.

Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см.

Был одет: куртка чёрная с капюшоном, темные брюки. Имел при себе сумку коричневого цвета.

При наличии какой-либо информации об этом гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)31-00-31, 8(9025)34-55-69 или 102 (112).

грабеж

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