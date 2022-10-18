В Улан-Удэ разыскивают грабителя

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по Бурятии

Подозреваемый ограбил два магазина за три часа



Полиция Улан-Удэ разыскивает подозреваемого в грабежах. Оба преступления были совершены в один день, 8 октября, сообщает МВД по Бурятии.



Так, молодой человек около 11:40 зашёл в магазин на улице Солнечная, где стащил алкоголь и продукты. Дождавшись, когда продавец направится за очередным нужным ему товаром, он, не заплатив, с пакетом спешно скрылся.



Аналогичным образом подозреваемый спустя три часа ограбил торговую точку на бульваре Карла Маркса. Там он прихватил, помимо спиртного и продуктов, ещё и сигареты.



Общий ущерб составил около трёх тысяч рублей.



Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 25-30 лет, худощавого телосложения, рост около 175 см.



Был одет: куртка чёрная с капюшоном, темные брюки. Имел при себе сумку коричневого цвета.



При наличии какой-либо информации об этом гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)31-00-31, 8(9025)34-55-69 или 102 (112).



