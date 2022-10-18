Читинец устроил игорный клуб в арендованной квартире

Возбуждено уголовное дело



В Чите полицейские накрыли незаконно работающий игорный клуб, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.



Выяснилось, что 51-летний местный житель организовал подпольный игорный клуб в арендованной квартире в доме, находящемся в центре города.



Игорный клуб успел проработать на протяжении нескольких месяцев. Попасть туда можно было только по договорённости, предварительно позвонив организатору клуба.



На месте полицейские изъяли 17 тысяч рублей и семь ноутбуков, с помощью который посетители клуба играли в онлайн-казино.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.



