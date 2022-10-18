Возбуждено уголовное дело
В Чите полицейские накрыли незаконно работающий игорный клуб, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Выяснилось, что 51-летний местный житель организовал подпольный игорный клуб в арендованной квартире в доме, находящемся в центре города.
Игорный клуб успел проработать на протяжении нескольких месяцев. Попасть туда можно было только по договорённости, предварительно позвонив организатору клуба.
На месте полицейские изъяли 17 тысяч рублей и семь ноутбуков, с помощью который посетители клуба играли в онлайн-казино.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
Читинец устроил игорный клуб в арендованной квартире
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