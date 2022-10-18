В автоаварии два человека погибли, семь пострадали
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 16 октября Читинском районе Забайкальского края произошло крупное ДТП. Столкнулись автомобиль Toyota Succed и микроавтобус Fiat Ducato. Два человека погибли. Ещё семь пострадали, двое из них были госпитализированы.
По данному факту следователи проводят доследственную проверку по признакам преступления по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
- В настоящий момент следователи СК России приступили к осмотру места происшествия, а также участвовавших в ДТП автомашин. Опрашиваются водители автомобилей, пассажиры. Запрошены и изучаются необходимые документы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat Ducato оказывал услуги по перевозке и в момент аварии перевозил пассажиров по маршруту Чита - Борзя.
Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
В Забайкалье следователи разбираются в причинах крупного ДТП с двумя погибшими
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