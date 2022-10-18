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В Бурятии молодого человека будут судить за 29 омулей

В Бурятии молодого человека будут судить за 29 омулей
Происшествия,  Фото:из архива
Его поймали в местности Посольское

19-летний житель Кабанского района Бурятии, выловивший 29 омулей, предстанет перед судом. Он обвиняется по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба».

Молодого человека задержали в июле 2022 года в местности Посольское. Он выловил на Байкале 29 омулей при помощи лодки и рыболовных сетей.

Ущерб, причинённый государству действиями браконьера, составил более 105 тысяч рублей.

- В рамках расследования уголовного дела потерпевшим – Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причинённого ущерба. Уголовное дело направлено в мировой судебный участок №3 Кабанского района для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. 
браконьерство омуль

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