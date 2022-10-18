В Бурятии молодого человека будут судить за 29 омулей

Происшествия, Фото: из архива

Его поймали в местности Посольское



19-летний житель Кабанского района Бурятии, выловивший 29 омулей, предстанет перед судом. Он обвиняется по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба».



Молодого человека задержали в июле 2022 года в местности Посольское. Он выловил на Байкале 29 омулей при помощи лодки и рыболовных сетей.



Ущерб, причинённый государству действиями браконьера, составил более 105 тысяч рублей.



- В рамках расследования уголовного дела потерпевшим – Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причинённого ущерба. Уголовное дело направлено в мировой судебный участок №3 Кабанского района для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

