Его поймали в местности Посольское
19-летний житель Кабанского района Бурятии, выловивший 29 омулей, предстанет перед судом. Он обвиняется по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба».
Молодого человека задержали в июле 2022 года в местности Посольское. Он выловил на Байкале 29 омулей при помощи лодки и рыболовных сетей.
Ущерб, причинённый государству действиями браконьера, составил более 105 тысяч рублей.
- В рамках расследования уголовного дела потерпевшим – Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого суммы причинённого ущерба. Уголовное дело направлено в мировой судебный участок №3 Кабанского района для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Бурятии молодого человека будут судить за 29 омулей
Происшествия, Фото:
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