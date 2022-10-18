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В Забайкалье осуждённый пытался пронести телефон в СИЗО

В Забайкалье осуждённый пытался пронести телефон в СИЗО
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Гаджет изъяли во время осмотра

У осуждённого, прибывшего плановым этапом в следственный изолятор №2 города Краснокаменск, младший инспектор дежурной службы обнаружил телефон с аккумуляторной батареей. Гаджет был спрятан «ухищрённым способом», сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.


- Приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы края является пресечение поступления запрещённых предметов на территорию исправительных учреждений, – отмечает начальник отдела режима и надзора УФСИН России по Забайкальскому краю Сергей Ведерников. – Разъяснительная работа на предмет соблюдения норм административного законодательства проводится со всеми посетителями исправительных учреждений края.

В ведомстве напомнили, что за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена административная ответственность – штраф до пяти тысяч рублей. Но закон не забывает и потенциального заказчика «запрещённой передачи». Наказание за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осуждёнными к лишению свободы предусматривается ст. 116 УИК РФ. Таким осуждённым можно не рассчитывать на досрочное освобождение.
осужденные

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