В Забайкалье осуждённый пытался пронести телефон в СИЗО





У осуждённого, прибывшего плановым этапом в следственный изолятор №2 города Краснокаменск, младший инспектор дежурной службы обнаружил телефон с аккумуляторной батареей. Гаджет был спрятан «ухищрённым способом», сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.- Приоритетным направлением в деятельности уголовно-исполнительной системы края является пресечение поступления запрещённых предметов на территорию исправительных учреждений, – отмечает начальник отдела режима и надзора УФСИН России по Забайкальскому краю Сергей Ведерников. – Разъяснительная работа на предмет соблюдения норм административного законодательства проводится со всеми посетителями исправительных учреждений края.В ведомстве напомнили, что за доставку запрещённых к хранению осуждёнными предметов предусмотрена административная ответственность – штраф до пяти тысяч рублей. Но закон не забывает и потенциального заказчика «запрещённой передачи». Наказание за злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания осуждёнными к лишению свободы предусматривается ст. 116 УИК РФ. Таким осуждённым можно не рассчитывать на досрочное освобождение.