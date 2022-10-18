В Улан-Удэ пьяный мужчина ограбил ломбард

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Инцидент произошёл на автовокзале



В центре Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже из ломбарда.



В ходе несения службы к сотрудникам вневедомственной охраны обратилась сотрудница ЧОП, охраняющая общественный порядок на автовокзале. Она сообщила, что в здании дебоширит пьяный мужчина, а на замечания не реагирует.



Росгвардейцы внутри автовокзала увидели неизвестного, спускающегося со второго этажа, за которым бежала женщина. Она рассказала, что мужчина в ломбарде попросил посмотреть серебряную цепочку. А затем схватил украшение и направился к выходу.



- Задержанный, 40-летний ранее судимый уроженец Забайкальского края, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Похищенное ювелирное изделие, стоимостью более семи тысяч рублей, было изъято и возвращено в ломбард, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

