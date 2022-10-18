Инцидент произошёл на автовокзале
В центре Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже из ломбарда.
В ходе несения службы к сотрудникам вневедомственной охраны обратилась сотрудница ЧОП, охраняющая общественный порядок на автовокзале. Она сообщила, что в здании дебоширит пьяный мужчина, а на замечания не реагирует.
Росгвардейцы внутри автовокзала увидели неизвестного, спускающегося со второго этажа, за которым бежала женщина. Она рассказала, что мужчина в ломбарде попросил посмотреть серебряную цепочку. А затем схватил украшение и направился к выходу.
- Задержанный, 40-летний ранее судимый уроженец Забайкальского края, был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Похищенное ювелирное изделие, стоимостью более семи тысяч рублей, было изъято и возвращено в ломбард, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ пьяный мужчина ограбил ломбард
Происшествия, Фото:
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