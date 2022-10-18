Автоавария произошла на федеральной трассе
Сегодня ночью на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
Около трёх часов ночи в районе местности Култушная с дороги в кювет вылетел автомобиль «Хонда Аккорд».
- По предварительным данным, водитель автомашины «Хонда Аккорд» 1972 года рождения нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части. Он совершил съезд с дорожного полотна в кювет, - сообщает «Кабанск-инфо» со ссылкой на ОГИБДД района.
В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля, в том числе 16-летний подросток. Госпитализация никому из них не понадобилась.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 10 октября на улице Блинова в Улан-Удэ произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека. В перевернувшейся «Хонде Аккорд» спаслась только одна девушка, которая единственная была пристёгнута ремнём безопасности.
В Бурятии в ДТП пострадали двое взрослых и подросток
Происшествия, Фото:
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