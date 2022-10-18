18 октября

17 октября

Популярное

Под Иркутском водитель «Тойоты» насмерть задавил пенсионера

Под Иркутском водитель «Тойоты» насмерть задавил пенсионера
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Погибшему было 72 года

Вечером 17 октября недалеко от Иркутска произошло смертельное ДТП. Водитель за рулём «Тойоты Пробокс» насмерть сбил 72-летнего пенсионера.

Это произошло вечером на Качугском тракте в районе отворота на деревню Сосновый бор. 67-летний водитель «Тойоты» двигался в направлении Иркутска, когда сбил пешехода, который находился на проезжей части. Пожилой мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.


- По данному факту сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



ДТП смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пьяный мужчина ограбил ломбард
В Улан-Удэ пьяный мужчина ограбил ломбард
Происшествия, 18.10.2022
Инцидент произошёл на автовокзале
В Бурятии в ДТП пострадали двое взрослых и подросток
В Бурятии в ДТП пострадали двое взрослых и подросток
Происшествия, 18.10.2022
Автоавария произошла на федеральной трассе
В Бурятии глава мусорной компании обвиняется в крупном мошенничестве
В Бурятии глава мусорной компании обвиняется в крупном мошенничестве
Происшествия, 18.10.2022
По данным следствия, ущерб бюджету превысил 13 млн рублей
Трое закладчиков из Бурятии пойдут под суд в Новосибирске
Трое закладчиков из Бурятии пойдут под суд в Новосибирске
Происшествия, 18.10.2022
Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы
В Улан-Удэ сбежавшего тигра поместили в вольер
В Улан-Удэ сбежавшего тигра поместили в вольер
Происшествия, 18.10.2022
«Угрозы никакой нет», - сообщил директор Этнографического музея
В Улан-Удэ полицейские поймали воровку из бара
В Улан-Удэ полицейские поймали воровку из бара
Происшествия, 17.10.2022
Украденный телефон она пыталась продать за 90 тысяч
В Этнографическом музее в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр
В Этнографическом музее в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр
Происшествия, 17.10.2022
Полицейские патрулируют территорию вокруг музея
В Забайкалье в столкновении с микроавтобусом погибли два пассажира «Тойоты»
В Забайкалье в столкновении с микроавтобусом погибли два пассажира «Тойоты»
Происшествия, 17.10.2022
Автомобилист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу
В Улан-Удэ детей эвакуировали из-за рюкзака
В Улан-Удэ детей эвакуировали из-за рюкзака
Происшествия, 17.10.2022
Сотрудники ОМОН осмотрели забытое кем-то имущество
В Иркутске неизвестные обстреляли ехавший трамвай
В Иркутске неизвестные обстреляли ехавший трамвай
Происшествия, 17.10.2022
Инцидент произошёл возле остановки общественного транспорта
В Улан-Удэ проезжую часть залило водой
В Улан-Удэ проезжую часть залило водой
Происшествия, 17.10.2022
Десятки домов из-за аварии воды лишились

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^