Под Иркутском водитель «Тойоты» насмерть задавил пенсионера

Погибшему было 72 года
Вечером 17 октября недалеко от Иркутска произошло смертельное ДТП. Водитель за рулём «Тойоты Пробокс» насмерть сбил 72-летнего пенсионера.
Это произошло вечером на Качугском тракте в районе отворота на деревню Сосновый бор. 67-летний водитель «Тойоты» двигался в направлении Иркутска, когда сбил пешехода, который находился на проезжей части. Пожилой мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.
- По данному факту сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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