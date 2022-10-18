Под Иркутском водитель «Тойоты» насмерть задавил пенсионера















Вечером 17 октября недалеко от Иркутска произошло смертельное ДТП. Водитель за рулём «Тойоты Пробокс» насмерть сбил 72-летнего пенсионера.Это произошло вечером на Качугском тракте в районе отворота на деревню Сосновый бор. 67-летний водитель «Тойоты» двигался в направлении Иркутска, когда сбил пешехода, который находился на проезжей части. Пожилой мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.- По данному факту сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.