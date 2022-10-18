Трое закладчиков из Бурятии пойдут под суд в Новосибирске

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении трёх уроженцев Бурятии, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
Вблизи железнодорожной станции Нижняя Ельцовка транспортные полицейские задержали закладчиков. Ими оказались ранее судимый 21-летний юноша и его ранее не судимая 22-летняя знакомая. Молодые люди намеревались сбыть через тайники-закладки крупную партию запрещённого вещества.
Позже транспортные полицейские задержали ещё одного участника этой группы, которым также оказалась 19-летняя уроженка Бурятии. В ходе обыска в арендованной квартире, где проживали задержанные, было изъято более чем полкилограмма запрещённого вещества.
- Со слов задержанных, в Новосибирск они прибыли из Бурятии и хотели заработать денег путём распространения наркотиков. Для этого в арендованной квартире подозреваемые с помощью весов и пакетов расфасовывали крупные партии наркотических средств на более мелкие, которые впоследствии сбывали на территории города, - пояснили в управлении на транспорте.
Согласно заключениям экспертиз, изъятое является наркотическим средством, содержащими в своём составе α- PVP, которое является производным N-метилэфедрона.
В отношении всех подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Молодым людям грозит до 20 лет колонии.
На время проведения следствия подозреваемые находились в СИЗО № 1 города Новосибирска.