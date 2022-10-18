18 октября

17 октября

Популярное

Трое закладчиков из Бурятии пойдут под суд в Новосибирске

Трое закладчиков из Бурятии пойдут под суд в Новосибирске
Происшествия,  Фото:screenshots
Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении трёх уроженцев Бурятии, пытавшихся сбыть крупную партию наркотиков, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Вблизи железнодорожной станции Нижняя Ельцовка транспортные полицейские задержали закладчиков. Ими оказались ранее судимый 21-летний юноша и его ранее не судимая 22-летняя знакомая. Молодые люди намеревались сбыть через тайники-закладки крупную партию запрещённого вещества.

Позже транспортные полицейские задержали ещё одного участника этой группы, которым также оказалась 19-летняя уроженка Бурятии. В ходе обыска в арендованной квартире, где проживали задержанные, было изъято более чем полкилограмма запрещённого вещества.


- Со слов задержанных, в Новосибирск они прибыли из Бурятии и хотели заработать денег путём распространения наркотиков. Для этого в арендованной квартире подозреваемые с помощью весов и пакетов расфасовывали крупные партии наркотических средств на более мелкие, которые впоследствии сбывали на территории города, - пояснили в управлении на транспорте. 

Согласно заключениям экспертиз, изъятое является наркотическим средством, содержащими в своём составе α- PVP, которое является производным N-метилэфедрона.

В отношении всех подозреваемых было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и частями 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Молодым людям грозит до 20 лет колонии.

На время проведения следствия подозреваемые находились в СИЗО № 1 города Новосибирска.

наркотики Новосибирск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии глава мусорной компании обвиняется в крупном мошенничестве
В Бурятии глава мусорной компании обвиняется в крупном мошенничестве
Происшествия, 18.10.2022
По данным следствия, ущерб бюджету превысил 13 млн рублей
Трое закладчиков из Бурятии пойдут под суд в Новосибирске
Трое закладчиков из Бурятии пойдут под суд в Новосибирске
Происшествия, 18.10.2022
Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы
В Улан-Удэ сбежавшего тигра поместили в вольер
В Улан-Удэ сбежавшего тигра поместили в вольер
Происшествия, 18.10.2022
«Угрозы никакой нет», - сообщил директор Этнографического музея
В Улан-Удэ полицейские поймали воровку из бара
В Улан-Удэ полицейские поймали воровку из бара
Происшествия, 17.10.2022
Украденный телефон она пыталась продать за 90 тысяч
В Этнографическом музее в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр
В Этнографическом музее в Улан-Удэ из вольера сбежал тигр
Происшествия, 17.10.2022
Полицейские патрулируют территорию вокруг музея
В Забайкалье в столкновении с микроавтобусом погибли два пассажира «Тойоты»
В Забайкалье в столкновении с микроавтобусом погибли два пассажира «Тойоты»
Происшествия, 17.10.2022
Автомобилист не справился с управлением и вылетел на встречную полосу
В Улан-Удэ детей эвакуировали из-за рюкзака
В Улан-Удэ детей эвакуировали из-за рюкзака
Происшествия, 17.10.2022
Сотрудники ОМОН осмотрели забытое кем-то имущество
В Иркутске неизвестные обстреляли ехавший трамвай
В Иркутске неизвестные обстреляли ехавший трамвай
Происшествия, 17.10.2022
Инцидент произошёл возле остановки общественного транспорта
В Улан-Удэ проезжую часть залило водой
В Улан-Удэ проезжую часть залило водой
Происшествия, 17.10.2022
Десятки домов из-за аварии воды лишились
Житель Иркутской области осудили за поддельную «корочку»
Житель Иркутской области осудили за поддельную «корочку»
Происшествия, 17.10.2022
Мужчина использовал документ для получения работы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^