В Бурятии возбудили уголовное дело на 18-летнюю мошенницу

Девушка заявила, что раскаивается
21 сентября в полицию в Бичурском районе поступило заявление от сотрудника микрокредитной организации. Он сообщил, что местная жительница не выплатила задолженность по кредиту в шесть тысяч рублей.
Старший участковый опросил задолжавшую женщину и выяснил, что 9 июля она обращалась к своей знакомой, чтобы та помогла ей оформить микрозайм. Знакомая женщины, в свою очередь, обратилась за помощью к своей 18-летней дочери.
При формировании онлайн-заявки на микрокредит выяснилось, что срок банковской карты у женщины истёк. Тогда дочь знакомой предложила оформить займ на карту своей матери, что они впоследствии и сделали. Не дождавшись ответа от банка, женщины разошлись по домам.
Утром девушка обнаружила на телефоне матери смс-уведомление о том, что займ был одобрен, а деньги уже поступили на мамину карту. Однако сообщать об этом девушка не спешила. Она перевела деньги на свою карту, после чего удалила смс-уведомление в телефоне своей матери.
Девушка подтвердила свои действия, и раскаявшись пообещала возместить женщине финансовый ущерб.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта», - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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