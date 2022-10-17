17 октября

16 октября

Популярное

В Иркутске неизвестные обстреляли ехавший трамвай

В Иркутске неизвестные обстреляли ехавший трамвай
Происшествия,  Фото:vk.com/live_irkutsk
Инцидент произошёл возле остановки общественного транспорта

Неизвестные обстреляли трамвай в Иркутске во время движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Инцидент произошёл 16 октября около 21 часа с трамваем, который ехал по маршруту «Волжская – Студгородок». На улице Грибоедова около остановки общественного транспорта оказались разбиты и осыпались стёкла в вагоне.

По предварительным данным, неизвестные повредили три стекла трамвая из так называемой «воздушки». В результате случившегося никто не пострадал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут виновных. 
трамвай стрельба

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске неизвестные обстреляли ехавший трамвай
В Иркутске неизвестные обстреляли ехавший трамвай
Происшествия, 17.10.2022
Инцидент произошёл возле остановки общественного транспорта
В Улан-Удэ проезжую часть залило водой
В Улан-Удэ проезжую часть залило водой
Происшествия, 17.10.2022
Десятки домов из-за аварии воды лишились
Житель Иркутской области осудили за поддельную «корочку»
Житель Иркутской области осудили за поддельную «корочку»
Происшествия, 17.10.2022
Мужчина использовал документ для получения работы
В улан-удэнской школе произошла вспышка кишечной инфекции
В улан-удэнской школе произошла вспышка кишечной инфекции
Происшествия, 17.10.2022
По предварительным данным, очаг оказался в школьной столовой
В Бурятии пьяный работник фермы угнал трактор
В Бурятии пьяный работник фермы угнал трактор
Происшествия, 17.10.2022
Молодой человек поехал за алкоголем
В Иркутске пьяный авиапассажир соврал о готовящемся взрыве
В Иркутске пьяный авиапассажир соврал о готовящемся взрыве
Происшествия, 17.10.2022
Мужчине грозит уголовная ответственность  
В Улан-Удэ на пустыре нашли мину
В Улан-Удэ на пустыре нашли мину
Происшествия, 17.10.2022
Мину обследовали взрывотехники
Житель Бурятии перевёл «директору Центробанка» более 900 тысяч
Житель Бурятии перевёл «директору Центробанка» более 900 тысяч
Происшествия, 17.10.2022
Жители республики с начала года подарили мошенникам более 270 млн рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^