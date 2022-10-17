Инцидент произошёл возле остановки общественного транспорта
Неизвестные обстреляли трамвай в Иркутске во время движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Инцидент произошёл 16 октября около 21 часа с трамваем, который ехал по маршруту «Волжская – Студгородок». На улице Грибоедова около остановки общественного транспорта оказались разбиты и осыпались стёкла в вагоне.
По предварительным данным, неизвестные повредили три стекла трамвая из так называемой «воздушки». В результате случившегося никто не пострадал.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут виновных.
В Иркутске неизвестные обстреляли ехавший трамвай
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Дети стоят на улице
Инцидент произошёл возле остановки общественного транспорта
Десятки домов из-за аварии воды лишились
Мужчина использовал документ для получения работы
Обвиняемым грозит до 20 лет
Ущерб превысил 600 тысяч рублей
По предварительным данным, очаг оказался в школьной столовой
Частный жилой дом сгорел дотла
Молодой человек поехал за алкоголем
Мужчине грозит уголовная ответственность
Мину обследовали взрывотехники
Жители республики с начала года подарили мошенникам более 270 млн рублей
Он получил мягкий приговор
Парня ищут полмесяца
Олег Кан объявлен в международный розыск