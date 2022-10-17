В Иркутске неизвестные обстреляли ехавший трамвай

Инцидент произошёл возле остановки общественного транспорта



Неизвестные обстреляли трамвай в Иркутске во время движения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Инцидент произошёл 16 октября около 21 часа с трамваем, который ехал по маршруту «Волжская – Студгородок». На улице Грибоедова около остановки общественного транспорта оказались разбиты и осыпались стёкла в вагоне.



По предварительным данным, неизвестные повредили три стекла трамвая из так называемой «воздушки». В результате случившегося никто не пострадал.



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут виновных.

