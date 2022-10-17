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В Улан-Удэ проезжую часть залило водой

В Улан-Удэ проезжую часть залило водой
Происшествия,  Фото:"Весь Улан-Удэ"
Десятки домов из-за аварии воды лишились

Сегодня утром в районе улицы Терешковой в Улан-Удэ произошла авария – по всей видимости, прорвало трубу. Потоки воды хлынули на проезжую часть. «Здесь скоро каток будет», - поделился мнением подписчик паблика «Весь Улан-Удэ».

В Единой диспетчерской службе города сообщили, что аварийная ситуация произошла на водопроводной сети диметром 200 мм. В этой связи с 11:00 прекращена подача холодной воды десяткам домов.

Под отключение попали потребители многоквартирных домов: ул. Бабушкина, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Трубачеева, 10, 12, 14; ул. Широких-Полянского,16, 17, 24, 46; частных домов по ул. Подкаменская, № 46-75.

Также отключение холодное водоснабжение произошло в административных зданиях: ул. Красногвардейская, 15, 32; ул. Загородная, 5а; детском саде №59 ул. Загородная,16; а также в торговом центре «Баянгол», магазине обуви «10 пальцев», Доме торговли, дацане по ул. Трубачеева, 26; детско-юношеской спортивной школе №8 по ул. Трубачеева, 24.

- Планируемое время отключения до 18:00, - сообщили в ЕДДС.

К слову, сегодня ночью в Улан-Удэ обещают -6,-8 градусов. Есть вероятность, что, если воду не успеют устранить, на проезжей части образуется кромка льда.


авария в водоснабжении

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