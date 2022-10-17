Мужчина использовал документ для получения работы
Житель города Усть-Кут Иркутской области признан виновным в использовании поддельного документа.
В январе 2021 года мужчина, намереваясь предоставлять ООО «Осетровский ЛДК» услуги по зачистке железнодорожных вагонов, предъявил начальнику службы погрузо-разгрузочных работ предприятия поддельное удостоверение. В него были внесены ложные сведения о якобы прохождении курсов профессиональной подготовки по профессии «Стропальщик», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В результате чего, компания с января до апреля (момента, когда подделку обнаружили транспортные полицейские) заключала с мужчиной договоры оказания услуг по зачистке железнодорожных вагонов.
В ходе следствия он признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два месяца. Приговор вступил в законную силу.
Житель Иркутской области осудили за поддельную «корочку»
Происшествия, Фото:
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