Житель Иркутской области осудили за поддельную «корочку»

Мужчина использовал документ для получения работы



Житель города Усть-Кут Иркутской области признан виновным в использовании поддельного документа.



В январе 2021 года мужчина, намереваясь предоставлять ООО «Осетровский ЛДК» услуги по зачистке железнодорожных вагонов, предъявил начальнику службы погрузо-разгрузочных работ предприятия поддельное удостоверение. В него были внесены ложные сведения о якобы прохождении курсов профессиональной подготовки по профессии «Стропальщик», сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В результате чего, компания с января до апреля (момента, когда подделку обнаружили транспортные полицейские) заключала с мужчиной договоры оказания услуг по зачистке железнодорожных вагонов.



В ходе следствия он признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном.



Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на два месяца. Приговор вступил в законную силу.

