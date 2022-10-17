«Чёрные» лесорубы в Иркутской области попались полицейским с 41-м деревом

Ущерб превысил 600 тысяч рублей



В Иркутской области сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» во время рейда задержали двух местных жителей, которые перевозили древесину без сопроводительных документов.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники обнаружили место незаконной рубки деревьев. Всего было спилено 41 дерево в выделе Усть-Кудинский дачи Барлуковского участкового лесничества. На месте были задержаны трое мужчин в возрасте от 28 до 45 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Изъяты трактор, два «КамАЗа», Toyota Corona, бензопила и срубленная сосна. Техника была эвакуирована на штрафстоянку, а всё изъятое выступит в качестве вещественных доказательств в уголовном деле.



Ущерб, нанесённый лесному фонду страны составил 635 805 рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере.



