Молодой человек поехал за алкоголем
Утром 15 октября в Еравнинском районе Бурятии в полицию обратился 59-летний житель села Домна, занимающийся разведением крупного рогатого скота. Мужчина сообщил, что с его животноводческой стоянки в километре от села угнали трактор.
Полицейские установили, что совершил преступление 24-летний работник, присматривающий за скотом.
- Выяснилось, что молодой человек в состоянии опьянения угнал из гаража на территории фермы трактор, чтобы съездить в село Сосново-Озерское за спиртным. На обратном пути он за рулём трактора доехал до знакомого на соседней стоянке, где продолжил распитие алкоголя, после чего был задержан полицейскими, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Угнанная техника у него изъята и передана владельцу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».
Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности.
В Бурятии пьяный работник фермы угнал трактор
Происшествия, Фото:
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