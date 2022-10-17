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В Бурятии пьяный работник фермы угнал трактор

В Бурятии пьяный работник фермы угнал трактор
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодой человек поехал за алкоголем

Утром 15 октября в Еравнинском районе Бурятии в полицию обратился 59-летний житель села Домна, занимающийся разведением крупного рогатого скота. Мужчина сообщил, что с его животноводческой стоянки в километре от села угнали трактор.

Полицейские установили, что совершил преступление 24-летний работник, присматривающий за скотом.

- Выяснилось, что молодой человек в состоянии опьянения угнал из гаража на территории фермы трактор, чтобы съездить в село Сосново-Озерское за спиртным. На обратном пути он за рулём трактора доехал до знакомого на соседней стоянке, где продолжил распитие алкоголя, после чего был задержан полицейскими, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Угнанная техника у него изъята и передана владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством».

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности.
угон

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