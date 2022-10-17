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В Иркутске пьяный авиапассажир соврал о готовящемся взрыве

В Иркутске пьяный авиапассажир соврал о готовящемся взрыве
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине грозит уголовная ответственность

47-летний пьяный житель Удмуртии при посадке на борт самолёта, вылетающего из Иркутска в Москву (Шереметьево) выражался нецензурной бранью. Кроме того, он и вовсе пригрозил совершить акт терроризма.

На место тут же прибыли транспортные полицейские. Они с помощью служебной собаки осмотрели аэропорт, прилегающую территорию и багаж. По результатам обследования слова пассажира не нашли своего подтверждения. Впоследствии в отношении последнего был составлен протокол административного задержания.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма мужчина привлечён к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

В ведомстве напомнили, что эта статья уголовного кодекса ужесточена. Отныне, максимальный штраф составляет 1 миллион рублей, а срок лишения свободы – 5 лет, ранее сумма штрафа составляла 200 тысяч рублей, а лишение свободы – 3 года.

ложное минирование

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