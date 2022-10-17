В улан-удэнской школе произошла вспышка кишечной инфекции

По предварительным данным, очаг оказался в школьной столовой



В школе №35 в Улан-Удэ произошло массовое отравление. Об этом «Байкал-Daily» рассказали встревоженные родители учеников. По их словам, среди пострадавших в том числе ученики начальных классов.



В управлении Роспотребнадзора по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили, что в 35-й школе с 14 октября зарегистрировано 11 лабораторно подтверждённых случаев норовирусной инфекции – это острая кишечная инфекция.



Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно начали эпидемиологическое расследование.



- Организованы необходимые противоэпидемические мероприятия. Так, проведена заключительная дезинфекция. Также лабораторно обследован персонал школы, по результатам которого у четырёх работников пищеблока выявлен возбудитель норовирусной инфекции, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Чтобы выяснить, где возник очаг, проведено обследование школы, отобрано 103 пробы, в том числе готовых блюд, продуктов, воды, смывов, дезинфицирующих средств. Эти лабораторные исследования продолжаются.



- По предварительным результатам эпидрасследования причиной заболевания школьников послужило употребление готовых блюд, приготовленных в школьной столовой и инфицированных норовирусом. Кроме того, персоналом столовой не соблюдался дезинфекционный режим и правила личной гигиены, - подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.



По окончании эпидрасследования в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры административного воздействия.



