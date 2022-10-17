В Улан-Удэ на пустыре нашли мину

В 100-х кварталах Улан-Удэ на пустыре в колодце были обнаружены подозрительные предметы, один из которых оказался миной. Их нашли рабочие, которые сообщили о находке в полицию.
- На место незамедлительно выехали взрывотехники ОМОН. Сотрудники группы разминирования в ходе обследования установили, что найденный предмет является учебно-имитационной миной, подверженной деформации, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Мину, не представляющую угрозу, передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре жительница Заиграевского района выкопала в своём огороде боевую гранату системы «Милс» образца 1915 года.
В августе улан-удэнец купил гараж, а, вскрыв смотровую яму, которая была заколочена, нашёл там снаряд.
В июне в пригороде Улан-Удэ мужчина, искавший металл с помощью металлоискателя, нашёл зарытые на полянке мины.