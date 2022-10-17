Жители республики с начала года подарили мошенникам более 270 млн рублей
По данным на 15 октября, жертвами интернет-мошенников с начала года стали 1 400 жителей Бурятии. Только за одну неделю аферистам удалось обмануть 50 человек.
Общий причинённый ущерб составил 273,35 млн рублей (+10,9 млн за последнюю неделю), сообщили в прокуратуре Бурятии.
Преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали при совершении сделок купли-продажи на сайтах. Также мошенники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, сотрудниками прокуратуры и ФСБ; родственниками и знакомыми.
Они сообщали, что: произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 910 тысяч рублей. Именно столько лишился житель Северобайкальска.
3 октября мужчине позвонили на сотовый. Звонивший представился «директором Центрального банка России», он заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя в банке ВТБ. А чтобы избежать этого, необходимо получить кредит и перевести деньги на «безопасный счёт».
Действуя по указаниям мошенников, потерпевший обналичил кредитные средства на сумму 910 тысяч рублей. После сам через банкомат перевёл их на банковский счёт мошенников.
Житель Бурятии перевёл «директору Центробанка» более 900 тысяч
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мину обследовали взрывотехники
Жители республики с начала года подарили мошенникам более 270 млн рублей
Он получил мягкий приговор
Парня ищут полмесяца
В то же время возросло число убийств
Происшествия, 16.10.2022
Пожилая женщина проживает одна и не могла самостоятельно открыть дверь квартиры
Ещё один мужчина госпитализирован
Пожар произошёл по улице Жанаева
Столкновение автомобилей произошло вечером
Толчки не ощущались
Угон автомобиля раскрыли по горячим следам
Гость нанёс множественные удары по голове жертвы
Подозреваемого ищет полиция
Мужчина пошёл воровать, имея непогашенную судимость
Перед исчезновением девушка оформила завещание