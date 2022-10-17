Житель Бурятии перевёл «директору Центробанка» более 900 тысяч

Жители республики с начала года подарили мошенникам более 270 млн рублей



По данным на 15 октября, жертвами интернет-мошенников с начала года стали 1 400 жителей Бурятии. Только за одну неделю аферистам удалось обмануть 50 человек.



Общий причинённый ущерб составил 273,35 млн рублей (+10,9 млн за последнюю неделю), сообщили в прокуратуре Бурятии.



Преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали при совершении сделок купли-продажи на сайтах. Также мошенники представлялись сотрудниками банков; полицейскими, сотрудниками прокуратуры и ФСБ; родственниками и знакомыми.



Они сообщали, что: произошло снятие денег; заблокирован счёт; взломан личный кабинет; оформлен кредит; родственник попал в беду или близкий человек болен.



Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 910 тысяч рублей. Именно столько лишился житель Северобайкальска.



3 октября мужчине позвонили на сотовый. Звонивший представился «директором Центрального банка России», он заявил, что мошенники пытаются оформить кредит на его имя в банке ВТБ. А чтобы избежать этого, необходимо получить кредит и перевести деньги на «безопасный счёт».



Действуя по указаниям мошенников, потерпевший обналичил кредитные средства на сумму 910 тысяч рублей. После сам через банкомат перевёл их на банковский счёт мошенников.

