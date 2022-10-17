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В Иркутской области осудили помощника капитана, хранившего под матрасом ружьё

В Иркутской области осудили помощника капитана, хранившего под матрасом ружьё
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он получил мягкий приговор

В Иркутской области суд вынес приговор механику – старшему помощнику капитана ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей». Он признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия.

- Мужчина незаконно приобрёл и хранил в помещении своей каюты под матрасом двуствольное охотничье ружье, а также 33 патрона к нему. 13 июля полицейские во время оперативно-розыскных мероприятий по обследованию транспортных средств это ружьё и боеприпасы к нему обнаружили, а затем при проведении осмотра места происшествия изъяли, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской прокуратуры.

Вину мужчина признал в полном объёме, раскаялся в содеянном.

Суд назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

оружие

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