В Иркутской области осудили помощника капитана, хранившего под матрасом ружьё

Он получил мягкий приговор



В Иркутской области суд вынес приговор механику – старшему помощнику капитана ФБУ «Администрация Ленского бассейна внутренних водных путей». Он признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия.



- Мужчина незаконно приобрёл и хранил в помещении своей каюты под матрасом двуствольное охотничье ружье, а также 33 патрона к нему. 13 июля полицейские во время оперативно-розыскных мероприятий по обследованию транспортных средств это ружьё и боеприпасы к нему обнаружили, а затем при проведении осмотра места происшествия изъяли, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской прокуратуры.



Вину мужчина признал в полном объёме, раскаялся в содеянном.



Суд назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.



