17 октября

16 октября

Популярное

В Бурятии бесследно пропал 18-летний молодой человек

В Бурятии бесследно пропал 18-летний молодой человек
Происшествия,  Фото:ориентировка СУ СКР по Бурятии
Парня ищут полмесяца

В Кяхтинском районе Бурятии в рамках возбуждённого уголовного дела ищут безвестно пропавшего местного жителя. Пропавшему Александру Абрамову 18 лет.
 
По данным следствия, молодой человек проживал в селе Тамир с семьёй своей сестры. Вечером 24 сентября он в деревне встретился с приятелем, вместе они пришли в дом односельчанина, где находились некоторое время в компании других знакомых. Около 22 часов все стали расходиться. Абрамов ушёл в неизвестном направлении, домой не вернулся и пропал без вести, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Приметы: азиатской внешности, на вид 18-19 лет, рост около 170-175 см., худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

На момент исчезновения был одет в куртку жёлтого цвета с чёрными вставками на рукавах и капюшоне, толстовку синего цвета, брюки спортивные чёрного цвета, кроссовки чёрного цвета с белым логотипом NIKE.

Следователи просят всех, кому известна любая информация о местонахождении Абрамова или обстоятельствах его исчезновения, позвонить по телефонам: 8-996-935-49-69 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел) или в полицию по 02 (102).
пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сократилось число интернет-преступлений
В Бурятии сократилось число интернет-преступлений
Происшествия, 17.10.2022
В то же время возросло число убийств
Улан-удэнца приговорили к 11 года колонии за наркотики и кражу
Улан-удэнца приговорили к 11 года колонии за наркотики и кражу
Происшествия, 17.10.2022
Молодой человек совершил преступления в 2021 году
В Бурятии спасли 86-летнюю пенсионерку
В Бурятии спасли 86-летнюю пенсионерку
Происшествия, 16.10.2022
Пожилая женщина проживает одна и не могла самостоятельно открыть дверь квартиры
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли тело мужчины
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли тело мужчины
Происшествия, 15.10.2022
Ещё один мужчина госпитализирован

В Улан-Удэ на пожаре спасли человека
В Улан-Удэ на пожаре спасли человека
Происшествия, 15.10.2022
Пожар произошёл по улице Жанаева

В Иркутской области осудили мужчину, избившего насмерть хозяина дачи
В Иркутской области осудили мужчину, избившего насмерть хозяина дачи
Происшествия, 14.10.2022
Гость нанёс множественные удары по голове жертвы
Читинец залез в театр и выкрал оттуда вещей на 90 тысяч
Читинец залез в театр и выкрал оттуда вещей на 90 тысяч
Происшествия, 14.10.2022
Мужчина пошёл воровать, имея непогашенную судимость
В Бурятии пропавшую мать двоих детей нашли мёртвой
В Бурятии пропавшую мать двоих детей нашли мёртвой
Происшествия, 14.10.2022
Перед исчезновением девушка оформила завещание
В Забайкалье пьяный парень убил соседа ножкой от стола
В Забайкалье пьяный парень убил соседа ножкой от стола
Происшествия, 14.10.2022
После драки молодой человек выбросил потерявшего сознание мужчину на улицу
В Иркутской области осудили супругов-наркоманов
В Иркутской области осудили супругов-наркоманов
Происшествия, 14.10.2022
Часть наркотиков они употребляли сами, а остальное продавали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^