В Бурятии бесследно пропал 18-летний молодой человек



По данным следствия, молодой человек проживал в селе Тамир с семьёй своей сестры. Вечером 24 сентября он в деревне встретился с приятелем, вместе они пришли в дом односельчанина, где находились некоторое время в компании других знакомых. Около 22 часов все стали расходиться. Абрамов ушёл в неизвестном направлении, домой не вернулся и пропал без вести, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Приметы: азиатской внешности, на вид 18-19 лет, рост около 170-175 см., худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.



На момент исчезновения был одет в куртку жёлтого цвета с чёрными вставками на рукавах и капюшоне, толстовку синего цвета, брюки спортивные чёрного цвета, кроссовки чёрного цвета с белым логотипом NIKE.



Следователи просят всех, кому известна любая информация о местонахождении Абрамова или обстоятельствах его исчезновения, позвонить по телефонам: 8-996-935-49-69 (Кяхтинский межрайонный следственный отдел) или в полицию по 02 (102).



В Кяхтинском районе Бурятии в рамках возбуждённого уголовного дела ищут безвестно пропавшего местного жителя. Пропавшему Александру Абрамову 18 лет.