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В Бурятии сократилось число интернет-преступлений

В Бурятии сократилось число интернет-преступлений
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
В то же время возросло число убийств

В январе – сентябре 2022 года в Бурятии зарегистрированы 15 332 преступления, что на 4 % меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года (15 965), сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-6,1 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-13,5 %), изнасилований и покушений на изнасилование (-31,6 %), разбоев (-25 %), грабежей (-4,8 %), мошенничеств (-13,1 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-12,8 %).

На 4,6 % снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 28,8 % (29 %).

На 11,7 % сократилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В то же время возросло число убийств и покушений на убийство (+32,4 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом леса и лесопродуктов (+15,6 %), краж автомобилей (+44,7 %), неправомерных завладений транспортными средствами (+18,1 %), хищений сотовых телефонов (+23,4 %).

- Достоверность статистических сведений о состоянии преступности и раскрываемости преступлений находится на постоянном контроле в органах прокуратуры республики, - отметили в надзорном органе. 
прокуратура статистика

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