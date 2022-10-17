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Улан-удэнца приговорили к 11 года колонии за наркотики и кражу

Улан-удэнца приговорили к 11 года колонии за наркотики и кражу
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Молодой человек совершил преступления в 2021 году

23-летний житель Улан-Удэ признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства и сильнодействующего вещества в крупном размере, а также в краже со значительным ущербом. 

В ноябре 2021 года молодой человек собрал в Тарбагатайском районе части дикорастущей конопли и изготовил наркотическое средство. Кроме того, у неустановленного лица он приобрёл сильнодействующее психотропное вещество.

Позднее улан-удэнец решил доставить наркотики и сильнодействующее вещество для заключённых на территорию исправительного учреждения, выстрелив из арбалета. Но преступника задержали сотрудник УФСИН. 

Помимо этого, в декабре того же года осуждённый на улице города украл сотовый телефон у прохожего.

- Октябрьский районный суд Улан-Удэ по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Решение суда не вступило в законную силу.
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