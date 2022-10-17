Улан-удэнца приговорили к 11 года колонии за наркотики и кражу

Молодой человек совершил преступления в 2021 году



23-летний житель Улан-Удэ признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства и сильнодействующего вещества в крупном размере, а также в краже со значительным ущербом.



В ноябре 2021 года молодой человек собрал в Тарбагатайском районе части дикорастущей конопли и изготовил наркотическое средство. Кроме того, у неустановленного лица он приобрёл сильнодействующее психотропное вещество.



Позднее улан-удэнец решил доставить наркотики и сильнодействующее вещество для заключённых на территорию исправительного учреждения, выстрелив из арбалета. Но преступника задержали сотрудник УФСИН.



Помимо этого, в декабре того же года осуждённый на улице города украл сотовый телефон у прохожего.



- Октябрьский районный суд Улан-Удэ по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Решение суда не вступило в законную силу.

