Молодой человек совершил преступления в 2021 году
23-летний житель Улан-Удэ признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства и сильнодействующего вещества в крупном размере, а также в краже со значительным ущербом.
В ноябре 2021 года молодой человек собрал в Тарбагатайском районе части дикорастущей конопли и изготовил наркотическое средство. Кроме того, у неустановленного лица он приобрёл сильнодействующее психотропное вещество.
Позднее улан-удэнец решил доставить наркотики и сильнодействующее вещество для заключённых на территорию исправительного учреждения, выстрелив из арбалета. Но преступника задержали сотрудник УФСИН.
Помимо этого, в декабре того же года осуждённый на улице города украл сотовый телефон у прохожего.
- Октябрьский районный суд Улан-Удэ по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Решение суда не вступило в законную силу.
Улан-удэнца приговорили к 11 года колонии за наркотики и кражу
Происшествия, Фото:
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