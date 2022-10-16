Пожилая женщина проживает одна и не могла самостоятельно открыть дверь квартиры
Вечером 15 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в одной из квартир в Гусиноозерске пожилая женщина нуждается в медицинской помощи. По уточнённой информации, 86-летняя женщина проживает одна и не может самостоятельно открыть дверь.
За помощью обратилась дочь потерпевшей, которая, придя домой к матери, не смогла до неё достучаться.
Прибыв на место, спасатели в присутствии сотрудника полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь квартиры. Проникнув в помещение и обеспечив доступ в квартиру работникам скорой помощи, спасатели на полу обнаружили женщину.
Пострадавшая пенсионерка была передана работникам скорой помощи.
В Бурятии спасли 86-летнюю пенсионерку
Происшествия, Фото:
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