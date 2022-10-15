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В Улан-Удэ при тушении пожара нашли тело мужчины

В Улан-Удэ при тушении пожара нашли тело мужчины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ещё один мужчина госпитализирован

В 13.10 поступило сообщение о том, что в посёлке Зверосовхоз по улице Совхозная произошло загорание жилого дома.

На место происшествия выехали пожарно-спасательные части № 1, 3, 8, 72.

В ходе тушения обнаружено тело мужчины без признаков жизни, ещё один мужчина госпитализирован в БСМП.

- Всего задействовано 20 человек и 6 единиц техники. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии. 
пожар

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