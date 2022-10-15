В Улан-Удэ при тушении пожара нашли тело мужчины

Ещё один мужчина госпитализирован



В 13.10 поступило сообщение о том, что в посёлке Зверосовхоз по улице Совхозная произошло загорание жилого дома.



На место происшествия выехали пожарно-спасательные части № 1, 3, 8, 72.



В ходе тушения обнаружено тело мужчины без признаков жизни, ещё один мужчина госпитализирован в БСМП.



- Всего задействовано 20 человек и 6 единиц техники. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

