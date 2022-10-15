Ещё один мужчина госпитализирован
В 13.10 поступило сообщение о том, что в посёлке Зверосовхоз по улице Совхозная произошло загорание жилого дома.
На место происшествия выехали пожарно-спасательные части № 1, 3, 8, 72.
В ходе тушения обнаружено тело мужчины без признаков жизни, ещё один мужчина госпитализирован в БСМП.
- Всего задействовано 20 человек и 6 единиц техники. Информация уточняется, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
В Улан-Удэ при тушении пожара нашли тело мужчины
Происшествия, Фото:
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