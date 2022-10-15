На севере Бурятии произошло землетрясение

Толчки не ощущались



В 06.25 от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН г. Иркутск в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии поступила информация о том, что в 04.31 произошло сейсмособытие в Северо-Байкальском районе. Магнитуда 3,6. Эпицентр находился в 12 км южнее от посёлка Ангоя Северо-Байкальского района.



Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, по предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.



