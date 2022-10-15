Толчки не ощущались
В 06.25 от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН г. Иркутск в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Бурятии поступила информация о том, что в 04.31 произошло сейсмособытие в Северо-Байкальском районе. Магнитуда 3,6. Эпицентр находился в 12 км южнее от посёлка Ангоя Северо-Байкальского района.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, по предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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