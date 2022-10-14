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От 18 до 50 лет: В Забайкальском крае поймали скотокрадов

От 18 до 50 лет: В Забайкальском крае поймали скотокрадов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб превысил 1,5 млн рублей

В Забайкальском крае полицейские задержали группу скотокрадов.

Ранее сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о возможном хищении коров с вольного выпаса. Полицейские связались с владельцами животных, и те подтвердили, что при пересчёте стада не досчитались нескольких голов.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД совместно с сотрудниками ОМВД России по Оловяннинскому району установили личности восьми жителей разных районов, причастных к хищению крупного рогатого скота, - сообщает УМВД по Забайкальскому краю.

В составе группы были жители в возрасте от 18 до 50 лет, все они были задержаны и доставлены в полицию.

Как выяснилось, мужчины несколько месяцев присматривали животных, находящихся на вольном выпасе, после чего забивали их на пастбище, а мясо увозили и сбывали.

В настоящее время установлено 13 фактов краж, в результате которых было похищено более 30 коров на территории Оловяннинского, Агинского и Могойтуйского районов. Общая сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей.

Идёт проверка фигурантов к совершению других аналогичных преступлений, устанавливаются места сбыта мяса.

кража

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