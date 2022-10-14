В Иркутской области осудили супругов-наркоманов

Часть наркотиков они употребляли сами, а остальное продавали



В Иркутской области предстала перед судом супружеская пара из Черемхово. Они признаны виновными в незаконном хранении и сбыте наркотиков.



В 2021 году муж и жена через тайники приобретали партии наркотиков для личного использования. Оставшуюся часть наркотических средств сбывали другим наркоманам в городе.



У главы семейства при обыске изъяли наркотик весом 0,58 грамм.



- В зависимости от роли и степени участия каждого, фигуранты уголовного дела признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 Уголовного кодекса (незаконные хранение и сбыт наркотических средств), - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Суд приговорил 42-летнего мужчину к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. А 36-летнюю женщину – к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.



Приговор пока не вступил в законную силу.

