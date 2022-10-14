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В Бурятии задержали ночных браконьеров

В Бурятии задержали ночных браконьеров
Происшествия,  Фото:Бурприроднадзор
Задержанные заявили, что просто «шли на речку»

Ночью около реки Малая Гусиха в Баргузинском районе Бурятии госинспектор Бурприроднадзора Денис Филиппов встретил людей с оружием.

- Нарушители находились на территории общедоступных охотничьих угодий, не имея разрешений на охоту. Но, при этом у них находилось при себе охотничье оружие и боеприпасы. Мы рады, что удалось предотвратить незаконную охоту на косулю, - сообщили в Бурприроднадзоре.

Сами браконьеры заявили, что они якобы «на речку хотел пробраться».

За нарушение правил охоты составлен административный протокол. Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения. 
браконьерство

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