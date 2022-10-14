В Бурятии задержали ночных браконьеров

Задержанные заявили, что просто «шли на речку»



Ночью около реки Малая Гусиха в Баргузинском районе Бурятии госинспектор Бурприроднадзора Денис Филиппов встретил людей с оружием.



- Нарушители находились на территории общедоступных охотничьих угодий, не имея разрешений на охоту. Но, при этом у них находилось при себе охотничье оружие и боеприпасы. Мы рады, что удалось предотвратить незаконную охоту на косулю, - сообщили в Бурприроднадзоре.



Сами браконьеры заявили, что они якобы «на речку хотел пробраться».



За нарушение правил охоты составлен административный протокол. Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.

