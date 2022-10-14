Задержанные заявили, что просто «шли на речку»
Ночью около реки Малая Гусиха в Баргузинском районе Бурятии госинспектор Бурприроднадзора Денис Филиппов встретил людей с оружием.
- Нарушители находились на территории общедоступных охотничьих угодий, не имея разрешений на охоту. Но, при этом у них находилось при себе охотничье оружие и боеприпасы. Мы рады, что удалось предотвратить незаконную охоту на косулю, - сообщили в Бурприроднадзоре.
Сами браконьеры заявили, что они якобы «на речку хотел пробраться».
За нарушение правил охоты составлен административный протокол. Материалы дела переданы в суд для принятия правового решения.
В Бурятии задержали ночных браконьеров
Происшествия, Фото:
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