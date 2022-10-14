В Бурятии работница кафе из мести отравила собаку посетителя

Женщина скормила собаке отраву для крыс



В Еравнинском районе Бурятии перед судом предстала 43-летняя жительница села Телемба, которая отравила собаку.



Всё произошло 11 декабря 2021 года. Женщина подрабатывала в придорожном кафе. Вечером в заведение зашёл мужчина, однако работница попросила его уйти. Между ними произошел словесный конфликт, после которого мужчина вышел и направился в соседнее заведение.



Выйдя на улицу, работница кафе увидела в незапертом автомобиле обидчика собаку и решила отравить её. Она подсыпала в пирожок отраву для крыс и скормила животному.



На следующий день собака погибла в мучениях. Мужчина обратился в полицию.



- В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель» обвиняемая вину признала. Она рассказала, что отравила животное в отместку на оскорбление, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Суд приговорил женщину к исправительным работам сроком на 4 месяца. Приговор вступил в законную силу.

