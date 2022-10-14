14 октября

13 октября

Популярное

В Бурятии работница кафе из мести отравила собаку посетителя

В Бурятии работница кафе из мести отравила собаку посетителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина скормила собаке отраву для крыс

В Еравнинском районе Бурятии перед судом предстала 43-летняя жительница села Телемба, которая отравила собаку.

Всё произошло 11 декабря 2021 года. Женщина подрабатывала в придорожном кафе. Вечером в заведение зашёл мужчина, однако работница попросила его уйти. Между ними произошел словесный конфликт, после которого мужчина вышел и направился в соседнее заведение.

Выйдя на улицу, работница кафе увидела в незапертом автомобиле обидчика собаку и решила отравить её. Она подсыпала в пирожок отраву для крыс и скормила животному.

На следующий день собака погибла в мучениях. Мужчина обратился в полицию.

- В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.245 Уголовного кодекса «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель» обвиняемая вину признала. Она рассказала, что отравила животное в отместку на оскорбление, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Суд приговорил женщину к исправительным работам сроком на 4 месяца. Приговор вступил в законную силу.
жестокое обращение с животными собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области осудили супругов-наркоманов
В Иркутской области осудили супругов-наркоманов
Происшествия, 14.10.2022
Часть наркотиков они употребляли сами, а остальное продавали
В Бурятии тушат лесной пожар
В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия, 14.10.2022
Он действует в Бичурском районе
В Забайкалье осудили мужчину, пытавшегося убить выгонявшего его хозяина квартиры
В Забайкалье осудили мужчину, пытавшегося убить выгонявшего его хозяина квартиры
Происшествия, 14.10.2022
Нападавший хотел доказать судье, что сам стал жертвой преступления
Землетрясение, испугавшее жителей Бурятии, было магнитудой 5,9
Землетрясение, испугавшее жителей Бурятии, было магнитудой 5,9
Происшествия, 14.10.2022
Установлен эпицентр сильного утреннего землетрясения
Улан-удэнка украла из супермаркетов 25 банок тушёнки
Улан-удэнка украла из супермаркетов 25 банок тушёнки
Происшествия, 14.10.2022
Воровка выбирала только местного производителя
В Улан-Удэ скончалась собака, которой прострелили челюсть
В Улан-Удэ скончалась собака, которой прострелили челюсть
Происшествия, 14.10.2022
Вита погибла от рук неизвестного живодёра
«Хорошо потрясло»: Жителей Бурятии испугало землетрясение
«Хорошо потрясло»: Жителей Бурятии испугало землетрясение
Происшествия, 14.10.2022
Зафиксировано землетрясение с последующими афтершоками
В Забайкалье сбившего насмерть подростка отправили за решётку
В Забайкалье сбившего насмерть подростка отправили за решётку
Происшествия, 14.10.2022
Автомобилиста приговорили к восьми годам колонии 
В Иркутской области неадекватный мужчина устроил смертельный пожар
В Иркутской области неадекватный мужчина устроил смертельный пожар
Происшествия, 14.10.2022
Сам поджигатель скончался от полученных ожогов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^