Виновником трагедии стал 34-летний мужчина
Ночью 12 октября в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района Иркутской области мужчина поджёг дом, где находилась его семья. Погибли его жена, годовалая дочка и пожилой родственник.
- В ходе тушения пожара были обнаружены тела трёх человек – 34-летней женщины, её дочери возрастом 1 год 8 месяцев и 57-летнего родственника. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей СК, криминалистов и сотрудников полиции. Эксперты полиции и МЧС установили, что причиной пожара стал поджог, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, 34-летний мужчина, будучи в неадекватном состоянии, облил бензином дом изнутри, и поджёг. Находившиеся в доме супруга, ребёнок и мужчина, не смогли выбраться из жилища и погибли.
Днём 13 октября полицейские нашли тело подозреваемого недалеко от села. Предположительно мужчина скончался от ожогов, полученных при пожаре.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В Иркутской области годовалая девочка и трое взрослых погибли из-за поджога
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