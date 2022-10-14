В Иркутской области годовалая девочка и трое взрослых погибли из-за поджога

Виновником трагедии стал 34-летний мужчина



Ночью 12 октября в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района Иркутской области мужчина поджёг дом, где находилась его семья. Погибли его жена, годовалая дочка и пожилой родственник.



- В ходе тушения пожара были обнаружены тела трёх человек – 34-летней женщины, её дочери возрастом 1 год 8 месяцев и 57-летнего родственника. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей СК, криминалистов и сотрудников полиции. Эксперты полиции и МЧС установили, что причиной пожара стал поджог, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, 34-летний мужчина, будучи в неадекватном состоянии, облил бензином дом изнутри, и поджёг. Находившиеся в доме супруга, ребёнок и мужчина, не смогли выбраться из жилища и погибли.



Днём 13 октября полицейские нашли тело подозреваемого недалеко от села. Предположительно мужчина скончался от ожогов, полученных при пожаре.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

