14 октября

13 октября

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В Бурятии тушат лесной пожар

В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства, из архива
Он действует в Бичурском районе

Накануне, 13 октября, в Бичурском районе Бурятии возник лесной пожар.

- На тушении работало 47 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Общая площадь, пройденная огнём, составила 3 га. На утро 14 октября продолжаются работы по тушению.
лесные пожары

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