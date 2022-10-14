Он действует в Бичурском районе
Накануне, 13 октября, в Бичурском районе Бурятии возник лесной пожар.
- На тушении работало 47 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 3 га. На утро 14 октября продолжаются работы по тушению.
В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия, Фото:
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