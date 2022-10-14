В Бурятии тушат лесной пожар

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства, из архива

Он действует в Бичурском районе



Накануне, 13 октября, в Бичурском районе Бурятии возник лесной пожар.



- На тушении работало 47 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составила 3 га. На утро 14 октября продолжаются работы по тушению.

