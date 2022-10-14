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В Забайкалье осудили мужчину, пытавшегося убить выгонявшего его хозяина квартиры

В Забайкалье осудили мужчину, пытавшегося убить выгонявшего его хозяина квартиры
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Нападавший хотел доказать судье, что сам стал жертвой преступления

В Забайкальском крае Петровск-Забайкальский суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого 50-летнего местного жителя, признав его виновным в покушении на убийство.

В марте мужчина пришёл в гости к знакомой и распивал с ней алкоголь. Вернувшийся с работы 23-летний хозяин квартиры стал прогонять гостя. Последний разозлился, схватил нож и попытался ударить парня в сердце, разрезав пуховик. Молодой человек обезоружил нападавшего, а затем выгнал из квартиры и закрыл дверь.

На суде обвиняемый настаивал, что якобы сам стал жертвой преступления, поскольку был избит хозяином квартиры.

- Государственный обвинитель опроверг его доводы, представив доказательства совершения именно покушения на убийство, в том числе результаты проведённых экспертиз, свидетельствующих о нанесении ножом целенаправленного удара с достаточной силой в жизненно-важный орган, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Суд согласился с доводами обвинителя и признал мужчину виновным. Нападавшему назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год после отбытия основного наказания.

Апелляцию нападавшего Забайкальский краевой суд отклонил.

Приговор вступил в законную силу.

покушение на убийство

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