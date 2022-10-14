В Забайкалье осудили мужчину, пытавшегося убить выгонявшего его хозяина квартиры

Нападавший хотел доказать судье, что сам стал жертвой преступления



В Забайкальском крае Петровск-Забайкальский суд вынес приговор в отношении неоднократно судимого 50-летнего местного жителя, признав его виновным в покушении на убийство.



В марте мужчина пришёл в гости к знакомой и распивал с ней алкоголь. Вернувшийся с работы 23-летний хозяин квартиры стал прогонять гостя. Последний разозлился, схватил нож и попытался ударить парня в сердце, разрезав пуховик. Молодой человек обезоружил нападавшего, а затем выгнал из квартиры и закрыл дверь.



На суде обвиняемый настаивал, что якобы сам стал жертвой преступления, поскольку был избит хозяином квартиры.



- Государственный обвинитель опроверг его доводы, представив доказательства совершения именно покушения на убийство, в том числе результаты проведённых экспертиз, свидетельствующих о нанесении ножом целенаправленного удара с достаточной силой в жизненно-важный орган, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.



Суд согласился с доводами обвинителя и признал мужчину виновным. Нападавшему назначили восемь лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на один год после отбытия основного наказания.



Апелляцию нападавшего Забайкальский краевой суд отклонил.



Приговор вступил в законную силу.



