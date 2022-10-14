Дело об ожогах, которые получила роженица из Улан-Удэ, дошло до Бастрыкина

Женщина получила ожоги во время кесарева сечения
Проверкой по поводу ожогов, которые улан-удэнка получила в городском перинатальном центре, вслед за полицией занялись следователи Следственного комитета. Более того, поручение по нему отдал лично руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
- Следственными органами по Бурятии будет представлен доклад председателю СК России об установлении обстоятельств нарушения прав женщины в медицинском учреждении. В одном из мессенджеров опубликована история женщины, которой во время родов из-за действий медицинских сотрудников были причинены телесные повреждения в виде ожогов. По данному факту следственными органами в связи с обращением пострадавшей организована проверка, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Главный следователь России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову предоставить доклад о проверочных мероприятиях.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
«Байкал-Daily» сообщал об этом инциденте, который произошёл в феврале 2021 года. Улан-удэнка Екатерина стала мамой, но во время операции кесарево сечения она получила ожоги разных степеней. Поражёнными оказались шесть процентов тела - левая нога, бок и грудь.
Во время операции возникла необходимость проведения электрокоагуляции обильно кровоточащих сосудов. Принцип работы электрокоагулятора заключается в выработке искры. Перед операцией же медики обработали тело роженицы спиртовым раствором антисептика. В результате произошло воспламенение паров спирта, скопившихся под укрывным материалом. Кстати, такой случай с ожогами стал в городском перинатальном центре единственным.
Екатерина испытывала сильные боли от ожогов и не могла нормально ухаживать за долгожданным сынишкой. Она планирует добиваться справедливого наказания для медиков и намерена взыскать компенсацию в судебном порядке.
Дело об ожогах, которые получила роженица из Улан-Удэ, дошло до Бастрыкина
Происшествия, Фото:
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