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В Улан-Удэ поймали двух курьеров, работавших на мошенников

В Улан-Удэ поймали двух курьеров, работавших на мошенников
Происшествия, 
Задержанным по 18 и 19 лет

В Улан-Удэ полицейские задержали двух молодых людей, 18 и 19 лет, которые работали курьерами для телефонных мошенников.

Так, ночью 5 августа на стационарный телефон 90-летней улан-удэнке позвонил неизвестный. Он сообщил о том, что её сестра попала в ДТП и срочно нужны деньги для лечения пострадавшей в аварии. Взволнованная пенсионерка выполнила все условия мошенников и отдала 350 тысяч приехавшему курьеру.

Спустя некоторое время аналогичным способом была обманута 73-летняя пенсионерка. Она лишилась 210 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения уголовного розыска задержали двух подозреваемых. Один из злоумышленников рассказал, что нашёл объявление о заработке в популярном мессенджере. С ним связался куратор и сообщил ему, что они занимаются мошенничеством, но парня не остановило это. Более того, он вовлёк и своего друга. Преступная схема была проста: «работодатели» сообщали им адреса, где их ждали обманутые пожилые граждане, а также реквизиты для перевода средств. Забранные у граждан сбережения молодые люди переводили куратору, оставляя себе 10% от суммы. Также куратор постоянно инструктировал молодых людей о необходимости соблюдать меры конспирации, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Всего за неделю курьеры забрали у трёх пенсионеров около 800 тысяч рублей. Кроме того, устанавливается их причастность ещё к 10 фактам аналогичных преступлений.

Молодым людям избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают, кто, помимо курьеров, то есть самого низшего звена, входит в преступную цепь.

МВД по Бурятии просит жителей регулярно проводить со своими пожилыми родственниками профилактические беседы и объяснять, что разговор с незнакомыми необходимо сразу прервать и перезвонить родственнику, о котором идёт речь. Также необходимо незамедлительно сообщить о произошедшем сотрудникам полиции и предупредить своих родных и близких о подобных фактах.

мошенничество

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