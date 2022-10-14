В Забайкалье сбившего насмерть подростка отправили за решётку

Автомобилиста приговорили к восьми годам колонии



28-летний житель города Петровск-Забайкальский признан виновным в смертельном ДТП.



Как установлено следствием и судом, в ночь на 28 мая в городе Петровске-Забайкальском подсудимый, управляя автомобилем Toyota Ipsum в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части и сбил 15-летнего подростка, идущего по обочине. После этого водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных травм подросток скончался на месте.



Водителя задержали через несколько часов сотрудники полиции.



- Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении. Мужчина также лишён права управлять транспортными средствами на три года после освобождения из мест лишения свободы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Кроме того, суд взыскал с подсудимого материальный и моральный вред в пользу потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу.

