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В Забайкалье сбившего насмерть подростка отправили за решётку

В Забайкалье сбившего насмерть подростка отправили за решётку
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Автомобилиста приговорили к восьми годам колонии

28-летний житель города Петровск-Забайкальский признан виновным в смертельном ДТП.

Как установлено следствием и судом, в ночь на 28 мая в городе Петровске-Забайкальском подсудимый, управляя автомобилем Toyota Ipsum в состоянии алкогольного опьянения, выехал за пределы проезжей части и сбил 15-летнего подростка, идущего по обочине. После этого водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. От полученных травм подросток скончался на месте.

Водителя задержали через несколько часов сотрудники полиции.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселении. Мужчина также лишён права управлять транспортными средствами на три года после освобождения из мест лишения свободы, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Кроме того, суд взыскал с подсудимого материальный и моральный вред в пользу потерпевшей. Приговор не вступил в законную силу.
Забайкальский край ДТП.смерть

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