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В Иркутской области неадекватный мужчина устроил смертельный пожар

В Иркутской области неадекватный мужчина устроил смертельный пожар
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Сам поджигатель скончался от полученных ожогов

Ночью 12 октября в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района Иркутской области сгорел жилой дом. В ходе тушения пожара были обнаружены тела трёх человек – 34-летней женщины, её дочери возрастом 1 год 8 месяцев и 57-летнего родственника. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей СК, криминалистов и сотрудников полиции. Экспертами полиции и МЧС установлено, что причиной пожара стал поджог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

По версии следствия, 34-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, облил легковоспламеняющейся жидкостью дом изнутри и поджёг. Находившиеся в доме супруга, ребёнок и мужчина, не смогли выбраться из жилища и погибли.

Днём 13 октября следователи СК и сотрудники полиции недалеко от села было обнаружено тело подозреваемого. Предположительно мужчина скончался от ожогов, полученных на пожаре.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутская область пожар смерть

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