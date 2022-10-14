В Иркутской области неадекватный мужчина устроил смертельный пожар

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Сам поджигатель скончался от полученных ожогов



Ночью 12 октября в селе Верхний Кукут Эхирит-Булагатского района Иркутской области сгорел жилой дом. В ходе тушения пожара были обнаружены тела трёх человек – 34-летней женщины, её дочери возрастом 1 год 8 месяцев и 57-летнего родственника. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа в составе следователей СК, криминалистов и сотрудников полиции. Экспертами полиции и МЧС установлено, что причиной пожара стал поджог.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».



По версии следствия, 34-летний мужчина, находясь в неадекватном состоянии, облил легковоспламеняющейся жидкостью дом изнутри и поджёг. Находившиеся в доме супруга, ребёнок и мужчина, не смогли выбраться из жилища и погибли.



Днём 13 октября следователи СК и сотрудники полиции недалеко от села было обнаружено тело подозреваемого. Предположительно мужчина скончался от ожогов, полученных на пожаре.



Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

