Убийца скрыться с места не пытался
Ночью 11 октября на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ произошло убийство. Как выяснилось «Байкал-Daily», всё произошло на огороженной территории, где сдают гостевые домики отдыхающим.
Был убит 50-летний мужчина. По подозрению в убийстве задержан 56-летний горожанин, который был его временным соседом.
- По данным следствия, обвиняемый вместе с сожительницей снимал комнату в жилом помещении на Верхней Берёзовке. В соседней комнате проживал ещё один постоялец. 10 октября вечером они втроём стали распивать спиртные напитки. Однако спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанёс им удар в грудь соседа. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Бурятии.
Сожительница убийцы сразу же позвонила в скорую и полицию. Сам мужчина скрыться не пытался. Он оставался в комнате до приезда следственно-оперативной группы. Позже в ходе допроса дал подробные показания о произошедшем.
Мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Улан-Удэ произошло убийство в гостевом домике
Происшествия, Фото:
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