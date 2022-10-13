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В центре Улан-Удэ под мостом застрял грузовик с киоском

В центре Улан-Удэ под мостом застрял грузовик с киоском
Происшествия,  Фото:ДТП TV RUS
Инцидент произошёл под путепроводом

Сегодня, 13 октября, в центре Улан-Удэ под путепроводом застрял грузовой автомобиль, перевозивший кофейный киоск. Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале ДТП TV RUS.

Инцидент произошёл перед остановкой «Советская». Крыша киоска зацепилась на мост уже у его завершения, то есть машина почти проехала, но немного не прошла в установленные габариты. Водитель автомобиля вышел из кабины и вопрошающе осматривал перевозимый груз.

Курьёзный случай с мостом и грузовиком произошёл несколько лет назад под мостом на улице Бабушкина. Тогда «КамАЗ», проезжая под мостом, врезался в него. Всё дело в том, что водитель забыл опустить кузов самосвала. 
грузовой транспорт

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