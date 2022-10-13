Инцидент произошёл под путепроводом
Сегодня, 13 октября, в центре Улан-Удэ под путепроводом застрял грузовой автомобиль, перевозивший кофейный киоск. Видео с места происшествия появилось в телеграм-канале ДТП TV RUS.
Инцидент произошёл перед остановкой «Советская». Крыша киоска зацепилась на мост уже у его завершения, то есть машина почти проехала, но немного не прошла в установленные габариты. Водитель автомобиля вышел из кабины и вопрошающе осматривал перевозимый груз.
Курьёзный случай с мостом и грузовиком произошёл несколько лет назад под мостом на улице Бабушкина. Тогда «КамАЗ», проезжая под мостом, врезался в него. Всё дело в том, что водитель забыл опустить кузов самосвала.
В центре Улан-Удэ под мостом застрял грузовик с киоском
Происшествия, Фото:
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