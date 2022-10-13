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Под Иркутском в ДТП погиб водитель «Киа Бонго»

Под Иркутском в ДТП погиб водитель «Киа Бонго»
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Водителя второго автомобиля доставили в больницу

Сегодня днём в Иркутском районе на 9 км федеральной автодороги (обход Иркутска) произошло смертельное ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Киа Бонго» и «Хендай».


- В результате ДТП 53-летний водитель «Киа» скончался от полученных травм. Водителя второго транспортного средства доставили в медучреждение, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

На месте аварии работают сотрудники полиции.


ДТП смерть

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