Под Иркутском в ДТП погиб водитель «Киа Бонго»

Водителя второго автомобиля доставили в больницу
Сегодня днём в Иркутском районе на 9 км федеральной автодороги (обход Иркутска) произошло смертельное ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Киа Бонго» и «Хендай».
- В результате ДТП 53-летний водитель «Киа» скончался от полученных травм. Водителя второго транспортного средства доставили в медучреждение, - сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.
На месте аварии работают сотрудники полиции.
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