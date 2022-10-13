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В Улан-Удэ осудили двух лжеминёров

В Улан-Удэ осудили двух лжеминёров
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчины заявили о якобы готовящихся взрывах

В Улан-Удэ осудили двух мужчин, которые сообщили заведомо ложную информацию о готовящихся взрывах. Расследованием занимались сотрудники УФСБ России по Бурятии.

«Заминированные» объекты обследовали взрывотехники управления Росгварии, взрывчатых веществ и устройств не обнаружили.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья 207 УК) были возбуждены уголовные дела. В первом случае Советский районный суд осудил лжеминёра к трём годам условно с испытательным сроком два года.

По второму случаю «Байкал-Daily» выяснил некоторые подробности. В тот день мужчина был изрядно пьян. В половине второго часа дня он решил похулиганить и позвонил на телефон службы 112, соврав оператору о готовящемся взрыве.

На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Решением Октябрьского районного суда Улан-Удэ мужчину приговорили к одному году ограничения свободы, говорится в решении суда.

Справка:

Ограничение свободы — вид уголовного наказания, сущность которого образует совокупность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, которые исполняются без изоляции осуждённого от общества в условиях осуществления за ним надзора со стороны специализированного государственного органа.

ложное минирование

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