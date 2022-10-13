В Улан-Удэ росгвардейцы поймали злостного неплательщика

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина задолжал свыше миллиона рублей



На днях в Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны обратили внимание на гражданина, который нарушал общественный порядок. Мужчина распивал спиртное возле продуктового магазина. В ходе установления личности выяснилось, что гражданин находится в оперативном розыске, сообщили в Росгвардии по Бурятии.



47-летний улан-удэнец, по данным службы судебных приставов, с 2010 года уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка и скрывается.



В полиции задержанного мужчину привлекли к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте. В дальнейшем он передан инициаторам розыска – сотрудникам федеральной службы судебных приставов.



На сегодняшний день задолженность по алиментам составляет свыше 1 миллиона рублей.



