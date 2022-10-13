В Бурятии лесозаготовщик украл древесину

Мужчина пошёл на кражу, чтобы построить во дворе дома баню.



7 октября в полицию в Курумканском районе Бурятии поступило заявление от руководителя организации по заготовке леса. Мужчина сообщил, что с лесоделяны в 25 километрах от Курумкана украли семь кубометров древесины. Об этом он узнал в ходе сверки заключённого с лесничеством договора на рубку лесных насаждений и отчётам по выполненным работам. Ущерб составил 28 тысяч рублей.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний работник лесозаготовительной бригады. В ограде его дома обнаружили часть украденной древесины, из другой части мужчина уже наполовину построил баню.



Мужчина украл древесину после выполнения лесозаготовительных работ, а после вывез её к себе во двор. Всё это время он лгал коллегам, что его действия совершаются с личного разрешения начальства



Недостача была выявлена только спустя несколько месяцев в ходе инвентаризации.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение кражи с причинением значительного ущерба гражданину». Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





