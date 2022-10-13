Подписчики поверили в распродажу с огромными скидками
Шесть женщин в Забайкальском крае стали жертвами мошенников, которые взломали аккаунт магазина детских товаров в социальной сети.
За прошедшие сутки четверо жительниц Читы обратились в полицию с сообщением о хищении денежных средств мошенниками. Ещё два сообщения поступили от жительниц Газ-Завода и посёлка Новокручинский, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.
Как выяснилось, все потерпевшие были подписчицами одного магазина детских товаров в социальной сети. Аккаунт магазина подвергся взлому, и в нём появилась информация о распродаже со скидками в 50%, которая продлится всего несколько часов. Женщины «приобрели» велосипед, детские автомобильные кресла и другие товары. Каждая из потерпевших перевела на указанный в аккаунте номер телефона свыше 10 тысяч рублей.
Владелец аккаунта обнаружил взлом спустя несколько часов, сразу сообщив об этом подписчикам. Но было уже поздно, и мошенники успели нажиться на доверчивых клиентах.
По фактам совершённых мошенничеств возбуждены уголовные дела.
Взломанный аккаунт магазина детских товаров лишил жительниц Забайкалья денег
Происшествия, Фото:
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