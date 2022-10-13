13 октября

Кредит в АТБ теперь можно оформить онлайн

12 октября

Популярное

Взломанный аккаунт магазина детских товаров лишил жительниц Забайкалья денег

Взломанный аккаунт магазина детских товаров лишил жительниц Забайкалья денег
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подписчики поверили в распродажу с огромными скидками

Шесть женщин в Забайкальском крае стали жертвами мошенников, которые взломали аккаунт магазина детских товаров в социальной сети.

За прошедшие сутки четверо жительниц Читы обратились в полицию с сообщением о хищении денежных средств мошенниками. Ещё два сообщения поступили от жительниц Газ-Завода и посёлка Новокручинский, сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

Как выяснилось, все потерпевшие были подписчицами одного магазина детских товаров в социальной сети. Аккаунт магазина подвергся взлому, и в нём появилась информация о распродаже со скидками в 50%, которая продлится всего несколько часов. Женщины «приобрели» велосипед, детские автомобильные кресла и другие товары. Каждая из потерпевших перевела на указанный в аккаунте номер телефона свыше 10 тысяч рублей.

Владелец аккаунта обнаружил взлом спустя несколько часов, сразу сообщив об этом подписчикам. Но было уже поздно, и мошенники успели нажиться на доверчивых клиентах.

По фактам совершённых мошенничеств возбуждены уголовные дела.
мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Взломанный аккаунт магазина детских товаров лишил жительниц Забайкалья денег
Взломанный аккаунт магазина детских товаров лишил жительниц Забайкалья денег
Происшествия, 13.10.2022
Подписчики поверили в распродажу с огромными скидками
В Бурятии вновь сбили пешехода
В Бурятии вновь сбили пешехода
Происшествия, 13.10.2022
Наезд произошёл вне «зебры»
Улан-Удэ попал под очередную волну «минирования»
Улан-Удэ попал под очередную волну «минирования»
Происшествия, 13.10.2022
Сотрудники эвакуированы, здания оцеплены
В Бурятии дом сгорел дотла из-за ветхой проводки
В Бурятии дом сгорел дотла из-за ветхой проводки
Происшествия, 13.10.2022
Дом отапливали электрообогревателями
В Улан-Удэ такси врезалось в маршрутку
В Улан-Удэ такси врезалось в маршрутку
Происшествия, 13.10.2022
Медики осматривают четверых взрослых и ребёнка
В Иркутской области пара зверски убила знакомую
В Иркутской области пара зверски убила знакомую
Происшествия, 13.10.2022
Мужчина и женщина сначала избили жертву, затем нанесли не менее 15 ударов ножом 
В Иркутской области в массовом ДТП пострадали трое детей
В Иркутской области в массовом ДТП пострадали трое детей
Происшествия, 12.10.2022
На дороге столкнулись четыре автомобиля
Экс-начальник колонии в Иркутской области пойдёт под суд за взятку в миллион
Экс-начальник колонии в Иркутской области пойдёт под суд за взятку в миллион
Происшествия, 12.10.2022
Он обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу самородков
Жителя Бурятии отправили в колонию за кражу самородков
Происшествия, 12.10.2022
Мужчина воровал, трудясь машинистом экскаватора
На дорогах Бурятии с начала года погибли 90 человек
На дорогах Бурятии с начала года погибли 90 человек
Происшествия, 12.10.2022
Всего произошло почти 700 ДТП с пострадавшими

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^