В Бурятии вновь сбили пешехода

Накануне, 12 октября, в Бурятии произошёл очередной наезд на пешехода.
Произошло это около 20 часов в Иволгинском районе на автодороге Улан-Удэ – Кяхта. В пяти километрах от села Хурумша «Ниссан Либерти» сбил 39-летнего мужчину.
- Водитель 1983 года рождения, управляя автомобиля «Ниссан Либерти», следуя со стороны Улан-Удэ, вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1983 с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода был зафиксирован ранним утром в понедельник, 10 октября. На Левом берегу под колёса иномарки попала женщина, перебегавшая дорогу не по «зебре».
В выходные, 8 и 9 октября, произошло несколько инцидентов. Так, на улице Борсоева пьяный мужчина, вышедший на дорогу в неположенном месте, был сбит «Тойотой Платц».
В Иволгинском районе водитель автомобиля «Тойота Виш» на неосвещённом участке сбил 38-летнего мужчину.
Ночью в Улан-Удэ 35-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» на улице Бабушкина сбил 37-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали в состоянии комы. Оба мужчины были пьяны.
7 октября в посёлке Селенгинск на «зебре» сбили 12-летнего мальчика. 6 октября на улице Мокрова в Улан-Удэ, также на пешеходном переходе, был сбит 14-летний подросток.