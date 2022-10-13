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В Бурятии вновь сбили пешехода

В Бурятии вновь сбили пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Наезд произошёл вне «зебры»

Накануне, 12 октября, в Бурятии произошёл очередной наезд на пешехода.

Произошло это около 20 часов в Иволгинском районе на автодороге Улан-Удэ – Кяхта. В пяти километрах от села Хурумша «Ниссан Либерти» сбил 39-летнего мужчину.

- Водитель 1983 года рождения, управляя автомобиля «Ниссан Либерти», следуя со стороны Улан-Удэ, вне зоны пешеходного перехода, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП мужчина 1983 с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на пешехода был зафиксирован ранним утром в понедельник, 10 октября. На Левом берегу под колёса иномарки попала женщина, перебегавшая дорогу не по «зебре».

В выходные, 8 и 9 октября, произошло несколько инцидентов. Так, на улице Борсоева пьяный мужчина, вышедший на дорогу в неположенном месте, был сбит «Тойотой Платц».

В Иволгинском районе водитель автомобиля «Тойота Виш» на неосвещённом участке сбил 38-летнего мужчину.

Ночью в Улан-Удэ 35-летний водитель автомобиля «Хонда Аккорд» на улице Бабушкина сбил 37-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали в состоянии комы. Оба мужчины были пьяны.

7 октября в посёлке Селенгинск на «зебре» сбили 12-летнего мальчика. 6 октября на улице Мокрова в Улан-Удэ, также на пешеходном переходе, был сбит 14-летний подросток.



ДТП

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