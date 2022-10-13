В Бурятии дом сгорел дотла из-за ветхой проводки

Утром 11 октября в городе Бабушкин в Бурятии сгорел частный жилой дом.
Когда пожарные прибыли на место, дом уже был полностью охвачен огнём, имелась угроза перехода огня на соседние постройки.
Для ликвидации открытого горения понадобилось 90 минут. Благодаря слаженной работе пожарных перехода огня на надворные постройки не допущено.
В результате пожара дом площадью 48 квадратных метров полностью уничтожен, также повреждена наружная стена сарая. Пострадавших нет.
- По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Печь в доме не эксплуатировалась, отапливался дом электрическими обогревателями, которые создавали нагрузку на ветхую проводку. В результате произошло короткое замыкание, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 12 октября в том же Бабушкине загорелся автомобиль, припаркованный у многоквартирного дома.