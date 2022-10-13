В Улан-Удэ такси врезалось в маршрутку

Медики осматривают четверых взрослых и ребёнка
Сегодня около семи часов утра в Улан-Удэ на улице Иволгинская произошло ДТП с участием маршрутки. В неё врезалось такси.
- По предварительным данным, 20-летний водитель такси, следуя на автомобиле «Тойота Королла» по улице Иволгинская со стороны улицы Борсоева, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом «Фиат Дукато» под управлением 46-летнего мужчины, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП в больницы для осмотра были доставлены пять человек. Среди них трёхлетняя девочка, ехавшая в легковушке.
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